Taşındık! Yeni Evde İlk Gün??
24 dakika önce
Selam millet! Sonunda taşındık!
Selam millet! Sonunda taşındık! Bu videoda yeni evdeki ilk günü vlog'ladım, dekorasyon fikirlerimi anlattım, ev turu videosu ise pek yakında! Öptüm hepinizi! Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https://goo.gl/Cw2fGV
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:46 Kaynak: Youtube
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