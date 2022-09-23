'TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI' İLANI TESPİT EDİLDİ, SİKKE GÖRÜNÜMLÜ OBJELERLE YAKALANDI - Son Dakika
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'TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI' İLANI TESPİT EDİLDİ, SİKKE GÖRÜNÜMLÜ OBJELERLE YAKALANDI

23.09.2022 17:00

VAN'da jandarma ekipleri, alışveriş sitesinde satış için 'taşınır kültür varlığı' ilanını tespit etti.

VAN'da jandarma ekipleri, alışveriş sitesinde satış için 'taşınır kültür varlığı' ilanını tespit etti. İlanı veren E.S., gözaltına alınırken, adresinde sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı döneminden olduğu değerlendirilen silah ve metal dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu alışveriş sitesinde 'taşınır kültür varlığı' satışı ilanını gördü. Bunun üzerine ilanı veren E.S.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramada; sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal detektör ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-

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Kaynak: DHA

alışveriş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 'TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI' İLANI TESPİT EDİLDİ, SİKKE GÖRÜNÜMLÜ OBJELERLE YAKALANDI - Son Dakika
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