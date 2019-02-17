Taşınır rehni KOBİ'leri finansmanda rahatlattı
29 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Taşınır rehni sistemi ile KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Taşınır rehni sistemi ile KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:45
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