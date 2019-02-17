Son Dakika Haberleri: Taşınır rehni KOBİ'leri finansmanda rahatlattı

Taşınır rehni KOBİ'leri finansmanda rahatlattı

29 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Taşınır rehni sistemi ile KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı.

Taşınır rehni KOBİ'leri finansmanda rahatlattı, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Taşınır rehni sistemi ile KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:45 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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