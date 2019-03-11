Son Dakika Haberleri: Taşınma Nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan Tarihlerindeki Bazı Seferleri İptal

Taşınma Nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan Tarihlerindeki Bazı Seferleri İptal

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak bazı seferlerde iptaller meydana geldiğini belirterek, yolcuların iptallerden dolayı biletlerinde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağını duyurdu.

Taşınma Nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan Tarihlerindeki Bazı Seferleri İptal, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak bazı seferlerde iptaller meydana geldiğini belirterek, yolcuların iptallerden dolayı biletlerinde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağını duyurdu. 

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan saat 03: 00'da  başlayacak ve 7 Nisan saat 00: 00'da bitecek.Türk Hava Yolları da, 6 Nisan 2019 saat 02: 00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan planlanlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek. THY, İstanbul Havalimanı'na taşınma nedeniyle 5-20 Nisan 2019 tarihleri arasındaki bazı seferlerinde iptaller meydana geldiğini, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye web sitelerindeki uçuş sorgulama sayfalarından ulaşabileceğini duyurdu. 

Uçuşu iptal olanlar biletini nasıl değiştirecek

Uçuşu iptal olan yolculara tanınan haklar da iptal bilgilendirmesiyle beraber duyuruldu. THY, iptal olan seferlerde değişiklik ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağı da şöyle belirtildi:

"Web sitemiz ve güncel mobil uygulamamız üzerinden, uçuş saati geçmemiş biletleriniz için iç hatlar uçuşunuzun veya hiç kullanılmamış, değiştirilmemiş dış hatlar uçuşunuzun iade ve değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bilet değişikliği, orijinal bilette yer alan seyahat tarihi itibari ile 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasında yer müsaitliği durumuna göre belirlediğiniz bir tarih için yapılabilir. Değişiklik işlemleri web sitemiz, mobil uygulamamızın güncel versiyonu, çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz veya biletin satın alındığı acente üzerinden yapılabilecektir.Bilet iade işlemleri düzenlenme tarihi itibari ile ücretli biletlerde iki yıl içerisinde, mil puanı ile alınmış olan biletlerde ise bir yıl içerisinde; web sitemiz, mobil uygulamamızın güncel versiyonu, çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz veya biletin satın alındığı acente üzerinden yapılabilir. Uçuş saati geçmiş biletlerin iade işlemleri yalnızca satış ofislerimiz ve çağrı merkezimiz üzerinden yapılabilecektir. Sesli yanıt sistemi destekli 444 0 849/ +908503330849 no'lu çağrı merkezimiz üzerinden, iç hatlar uçuşunuzun veya hiç kullanılmamış, değiştirilmemiş dış hatlar uçuşunuzun iade ve değişiklik işlemlerini, müşteri temsilcisine bağlanmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz" 

THY Genel Müdürü Ekşi, dış hatlar lougne'ının fotoğraflarını paylaştı

Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcularının kullanımına tahsis edilecek olan 9 bin 200 metrekare büyüklüğündeki lounge'ın fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.Yiyecek içecek noktalarının yanı sıra kütüphane, çocuk oyun odaları ve transit yolcular için yatak odaları da yer alıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Türk Hava Yolları, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Kadıköy'de Denizden Cansız Bedeni Çıkan 2 Kişiden 1'inin Televizyon Programında Arandığı Ortaya Çıktı 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 15:00:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşınma Nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan Tarihlerindeki Bazı Seferleri İptal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]