Taşınma Operasyonunun Ardından İstanbul Havalimanı'ndan İlk Tarifeli Uçak, Ankara'ya Gitmek Üzere...
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Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı.
Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:34 Kaynak: İHA
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