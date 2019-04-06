Taşınma Operasyonunun Ardından İstanbul Havalimanı'ndan İlk Tarifeli Uçak, Ankara'ya Gitmek Üzere...
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Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı.
Taşınma operasyonunun ardından İstanbul
Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, Ankara
'ya gitmek üzere pistten havalandı
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:50 Kaynak: İHA
İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi
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