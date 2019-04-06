Son Dakika Haberleri: Taşınma Operasyonunun Ardından İstanbul Havalimanı'ndan İlk Tarifeli Uçak, Ankara'ya Gitmek Üzere...

Taşınma Operasyonunun Ardından İstanbul Havalimanı'ndan İlk Tarifeli Uçak, Ankara'ya Gitmek Üzere...

43 dakika önce

Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı.

Taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:50 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Genel
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