Taşınma Sonrası İlk Uçak Havalandı (1)
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İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA - ATATÜRK Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı.
İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA - ATATÜRK Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı. Ankara'ya gidecek ilk uçak saat 14.26'da pistten havalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:34 Kaynak: DHA
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