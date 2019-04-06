Taşınma Sonrası İlk Uçak Havalandı
1 saat önce
İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA -ATATÜRK Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı.
İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA -
ATATÜRK Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı. Ankara'ya gidecek ilk uçak saat 14.26'da pistten havalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:59 Kaynak: DHA
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