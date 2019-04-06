Son Dakika Haberleri: Taşınma Sonrası İlk Uçak Havalandı

Taşınma Sonrası İlk Uçak Havalandı

1 saat önce

İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA -ATATÜRK Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı.

İbrahim YILDIZ - İstanbul DHA -

ATATÜRK Havalimanı'nın taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak havalandı. Ankara'ya gidecek ilk uçak saat 14.26'da pistten havalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:59 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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