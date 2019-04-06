Taşınma Sonrası İstanbul Havalimanı'ndan İlk Uçuş Ankara'ya

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sonrası ilk yurt içi uçuş, Ankara'ya yapıldı.

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sonrası ilk yurt içi uçuş, Ankara'ya yapıldı.



Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken yurt içi check-in işlemlerine de başlandı.



İç hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından karşılandı.



THY'nin ilk 'IST' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan saat 14.25'te Ankara'ya hareket etti.



Taşınma nedeniyle Atatürk Havalimanı'nın son tarifeli seferi 02.40'ta Singapur'a gerçekleştirilmişti. Singapur'a hareket eden THY'nin tarifeli uçağının ardından, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda, saat 02.40 ile 14.00 arasında yaklaşık 12 saat boyunca ticari yolcu uçuşları durdurulmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi

Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi

Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi