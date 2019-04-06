Taşınma Sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Kalkan İlk Tarifeli Uçak Esenboğa Havalimanı'na İniş Yaptı
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- Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı Uçağın Esenboğa Havalimanı'na gelişi Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı,...
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:01 Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi
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