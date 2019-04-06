Son Dakika Haberleri: Taşınma Sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Kalkan İlk Tarifeli Uçak Esenboğa Havalimanı'na İniş Yaptı

Taşınma Sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Kalkan İlk Tarifeli Uçak Esenboğa Havalimanı'na İniş Yaptı

49 dakika önce

- Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı Uçağın Esenboğa Havalimanı'na gelişi Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı,...

- Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı
Uçağın Esenboğa Havalimanı'na gelişi Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:01 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İstanbul, Güncel
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