Taşınmaz Beyanları Kontrol Edilmeli

Her gün 50 binin üstünde gayrimenkul satış ilanının internet portalları üzerinden tüketicilere sunulduğunu ve bu konuda kontrolsüz bir piyasa olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Portallara girilen ilanlarda, malik kontrolü, girilen bilgilerin doğruluğu gibi konular takip edilemiyor. Sahibi olduğunu iddia eden kişiler, yerin sahibi bile değil. Bunun yanı sıra, kendisini emlak danışmanı olarak beyan edenlerin bazılarının da bir emlak işletmesi bile söz konusu değil. Bazı portallar üyelik yaptıkları firmalar için adres kontrolü, vergi kontrolü bile sağlamıyor. Birçok işletmenin internet sayfalarında adres ve firma ünvanları bile yer almıyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığına ve Ticaret İl Müdürlüklerine büyük görevler düşüyor" dedi.

İLAN GİRİŞİ YAPANLARA DİKKAT

Özellikle emlakçılık mesleği ile ilgili olumsuz algı oluşturan açıklamalar ve başlıkların yer aldığı ilanların da kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Özelmacıklı "Başkan Yardımcı olarak görev yaptığım Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Mesleğimiz yapmayan fakat hizmet bedeli talep eden kişilerin varlığını, emlak işletmesi olarak faaliyette bulunmayıp üyeliğini devam ettiren ve adresi bile olmadan kayıtlar giren kayıt dışı kişilerin bizlerden ayrılması için mücadeleler veriyoruz. Bu konuda mücadelemizde de devam edecek" dedi.

TÜKETİCİLER EMLAK İŞLETMESİNİ DİKKATLİ SEÇMELİ

Taşınmaz ticaretine konu hizmetlerde tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü "Tuvimer verilerine göre son on yılda kendini internet portallarında emlakçı olarak tanıtan iki yüz bin üzerinde kişi ve kurum söz konusu. Lakin bu beyanların doğruluğu kontrol edilmiyor. Ayrıca gerçek hak sahibi yada malik olmadan da kayıt girişi yapanlar var. Bu nedenle tüketiciler de emlak işletmesi seçerken çok dikkatli olmalı. Gerçek ofisi olmayan, yetkilendirme sözleşmesini yazılı yapmayan, vergi ve oda kaydı bulunmayan, sahte ilan girişleri ile piyasayı manipüle eden, işletmelerinde başka ticari faaliyetlerde bulunan emlak firmaları ile çalışmamalı" dedi.

2018 YILI RAKAMLARI AÇIKLANDI

2018 yılında Türkiye genelinde yapılan toplam işlem ve harç miktarlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Özelmacıklı "Toplamda 8 milyon 896 bin 441 tapu işleminde, satış işlemi sayısı 2,5 milyon adet oldu. 2018 yılında tahsil edilen tapu harcı, harç indirimleri nedeni ile yaklaşık 2 milyar az olarak 11 milyar 290 milyon 552 bin TL olarak gerçekleşti. Diğer işlemlerde ise 11 bin 366 bağış, 27 bin 57 taksim, 406 bin 804 intikal, 41 bin 632 cins değişikliği işlemi yapıldı" dedi.