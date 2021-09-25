Taşınmaz Mal Satış İhalesi İlanı - Son Dakika

Geçici teminatı yatırdığına dair belge, Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Şartname aldığına dair belge, Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden)B) TÜZEL KİŞİLERDEN : Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Demekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; demek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Geçici teminatı yatırdığına dair belge, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Şartname aldığına dair belge, Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Tahakkuk Tahsilat Şefliği)Süleyman ACAR