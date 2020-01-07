Taşıt alım satımında 'Güvenli Ödeme Sistemi' 1 Şubat'ta hizmete açılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Taşıt alım satımında 'Güvenli Ödeme Sistemi' 1 Şubat'ta hizmete açılacak - Son Dakika Ekonomi

Taşıt alım satımında 'Güvenli Ödeme Sistemi' 1 Şubat'ta hizmete açılacak

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliği'yle imzalanan taşıt alım satımına ilişkin 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Şubat itibariyle hizmete alınacağını duyurdu.

Taşıt alım satımında 'Güvenli Ödeme Sistemi' 1 Şubat'ta hizmete açılacak, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliği'yle imzalanan taşıt alım satımına ilişkin 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Şubat itibariyle hizmete alınacağını duyurdu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği'nin yetkilendirilmesine yönelik protokol anlaşmasını imzaladı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İkinci el motorlu taşıt ticareti günde 30 bin, yılda 8 milyon olarak noterler aracılığıyla yapılan dinamik bir Pazar. Alım satım ve devir işlemlerinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili çeşitli suiistimaller yaşanıyor. Bugün noterler birliğiyle bütün olumsuzlukların önüne geçmek için protokol imzalayacağız. Bu yetkilendirmeyle noterler birliğiyle müşterek olarak çalışıldı. Sistemin kuruluşu ve işletilmesi esasında usuller belirlendi. Bu usuller doğrultusunda 6 ay içinde bu sistemin kuruluşu ve işletilmesi gerçekleştirilecek. Bunun için de sembolik bir para ödeyecek vatandaşımız. Güvenli ödeme sistemini kullanılmasına dair ücretin tamamını 20 lira olarak belirledik. Yeniden değerlendirilme oranı da her sene aynı anda artacak. Bu sistemle satış bedeliyle aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Bu sistem sayesinde vatandaşımız daha güvenli, daha az maliyetli ve daha hızlı taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de kayıt altına alınmış olacak. Vatandaşımız için 6 ay süre çok uzun, vatandaşımız yeterince beklemiş. Ne kadar erken o kadar iyi. İnşallah daha önce devreye alınması için beraber çalışacağız" dedi.


Ticaret Bakanı Pekcan'ın 6 aylık süreyi uzun bulmasının üzerine imzalar atıldıktan sonra Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sistemin 1 Şubat itibariyle devreye gireceğinin haberini verdi. Pekcan, "Ben altı aydan önce olmasını istemiştim ama başkanımız Şubat ayından itibaren devreye alınacağı haberini verdi. Çok önemli vatandaşımız için" açıklamasında bulundu.


Ticaret Bakanlığı konferans salonunda düzenlenen protokole Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin katıldı. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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