Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı - Son Dakika
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Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı

02.06.2022 16:35
Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı

İZMİR'in Konak ilçesinin eski belediye başkanı Sema Pekdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2017'de düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü'ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle hakkında '237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet'ten 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada...

İZMİR'in Konak ilçesinin eski belediye başkanı Sema Pekdaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2017'de düzenlenen 'Adalet Yürüyüşü'ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle hakkında '237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet'ten 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Pekdaş, "Aynı aracı Soma'daki maden kazasına da gönderdim. Sadece biz değil bütün belediyeler ikram aracı gönderdi ancak tek işlem bize yapıldı" dedi.

Eski Konak Belediye Başkanı Pekdaş hakkında, 2017 yılındaki 'Adalet Yürüyüşü'ne belediye ikram aracını gönderdiği gerekçesiyle '237 sayılı Taşıt Kanunu'na muhalefet' suçundan İzmir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması, bugün yapıldı. Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Sema Pekdaş'ın yanı sıra CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve partililer katıldı.

CHP'li Karaca, basın açıklamasında "Tek talepleri adalet olan ve bu duyguyla hareket eden milyonlar, sayın genel başkanımızın peşinden yürüdüler. Önceki dönem belediye başkanımız ne yapmış? Bütün giderleri bağışçılar tarafından karşılanan, belediyeye 1 kuruş zararı dokunmayan, kamusal zarar oluşturmayan bir şekilde orada siyasi düşüncesi ne olursa olsun görev ve sorumluluk alanındaki hemşehrilerine çay ve su vermiş. Suçu maalesef bu. Dava hukuki değil siyasi bir davadır" dedi. 'SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK'İl Başkanı Yücel de suçlamanın herhangi dayanağı olmadığını savunup, "Burada yapılmak istenen, gözdağı vermek, korku iklimi yaratmak. Bugün dayanışmak için Sema başkanımızın yanındayız. En kısa sürede bu haksız ithamdan aklanacağını ve beraat edeceğine tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu. Suç işlemediklerini kaydeden Sema Pekdaş ise "Bu yürüyüş 25 gün sürdü. Hava sıcaklığı zaman zaman 44 dereceye ulaştı. Yürüyüşte hemşehrilerimize destek olma gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis kararımız da var. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ortada, 'Taşıt Kanunu'na muhalefet' suçu da yok" dedi.'AYNI ARACI SOMA'YA DA GÖNDERDİM'Konuşmaların ardından Sema Pekdaş ve beraberindekiler, mahkeme salonuna geçti. Duruşmada söz verilen Pekdaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Belediye mevzuatı gereğini yaptık. Belediye meclisi ve kaymakamlık onayladı. Aynı aracı Soma'daki maden kazasına da gönderdim. Sadece biz değil bütün belediyeler ikram aracı gönderdi ancak tek işlem bize yapıldı. İkramlar ve aracın yakıtı gönüllüler tarafından karşılandı. Belediyeden 1 kuruş aktarmadık. Aracı özel işler için kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Savunmanın ardından hakim, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı
Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı
Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı
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Eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Taşıt Kanunu'na muhalefetten hakim karşısında Eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Taşıt Kanunu'na muhalefetten hakim karşısında İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi İzmir'de Kadın Cinayetlerine Karşı Oturma Eylemi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sema Pekdaş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşıt Kanunu'na muhalefetten yargılanan eski belediye başkanı: Tek işlem bize yapıldı - Son Dakika
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