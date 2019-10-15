Son Dakika Haberleri: Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde
Son Dakika Ekonomi Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

58 dakika önce

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde, System.String[]

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:22 
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