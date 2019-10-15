Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde
58 dakika önce
Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.
Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:22
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