Son Dakika Haberleri: Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
Son Dakika Ekonomi Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu

Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu

1 saat önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.

Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]