Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
1 saat önce
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:07
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