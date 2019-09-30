Son Dakika Haberleri: Taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı
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Taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı

41 dakika önce

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dahil oldu.

Taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı, System.String[]

Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dahil oldu.

Otokar, Araç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:51 
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