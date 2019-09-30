Taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı
41 dakika önce
Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dahil oldu.
Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:51
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