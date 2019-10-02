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Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu

49 dakika önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.

Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.


Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.


Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Toyota ve Mercedes katıldı. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu.


Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın otomotiv firmalarıyla yaptığı anlaşma ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürülmüştü.


Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına indirilmişti.

Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

Anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle;
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Mercedes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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