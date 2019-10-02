Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de katıldı
52 dakika önce
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:36
Son dakika: Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi