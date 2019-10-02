Son Dakika Haberleri: Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de katıldı
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Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de katıldı

52 dakika önce

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.

Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de katıldı, System.String[]

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Mercedes, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:36 
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