'Taşıt ön beyan' uygulamasıyla gümrük kapılarından hızlı geçiş başladı
20 dakika önce
Yurt dışından Türkiye'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor.
Yurt dışından Türkiye
'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:47
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