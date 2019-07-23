Son Dakika Haberleri: 'Taşıt ön beyan' uygulamasıyla gümrük kapılarından hızlı geçiş başladı
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'Taşıt ön beyan' uygulamasıyla gümrük kapılarından hızlı geçiş başladı

20 dakika önce

Yurt dışından Türkiye'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor.

'Taşıt ön beyan' uygulamasıyla gümrük kapılarından hızlı geçiş başladı, System.String[]
Yurt dışından Türkiye'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:47 
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