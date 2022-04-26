Taşıt sayısı artarken, taşıt-km yüzde 0,3 azaldı - Son Dakika

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken toplam taşıt-km yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait Taşıt-kilometre İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken toplam taşıt-km yüzde 0,3 azaldı

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken toplam taşıt-km yüzde 0,3 azalış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 5,4, otomobillerde yüzde 4,8, kamyonetlerde yüzde 3,7 ve kamyonlarda yüzde 1,8 artıp, otobüslerde yüzde 0,4 azalırken minibüslerde ise değişim yaşanmadı. Taşıt-km ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1,0, motosikletlerde yüzde 0,7 artarken, otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 azaldı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 12 BİN 474 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2020 yılında sırasıyla kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 49,3'ünü dizel yakıtlılar yaptı

Otomobiller tarafından 2020 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin yüzde 49,3'ü dizel, yüzde 32,5'i LPG ve yüzde 18,2'si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

EN FAZLA MESAFE 12 YAŞ VE ÜZERİ TAŞITLAR TARAFINDAN KATEDİLDİ

Türkiye'de 2020 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 36,0'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, yüzde 25,4 ile 4-7 yaş, yüzde 23,5 ile 0-3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,4, 0-3 yaş için yüzde 27,0, 4-7 yaş için yüzde 24,4 ve 8-11 yaş için yüzde 13,2 oldu.

(İHA)