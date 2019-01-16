Son Dakika Haberleri: Taşıt Yolu İyileştiriliyor

Taşıt Yolu İyileştiriliyor

14 dakika önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tuna Mahallesi Hz. Ebu Derda Türbesi ve Halatçı Yaması Mezarlığı Mevkii'nde taşıt yolunda iyileştirme çalışması yapıyor.

Taşıt Yolu İyileştiriliyor, System.String[]
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tuna Mahallesi Hz. Ebu Derda Türbesi ve Halatçı Yaması Mezarlığı Mevkii'nde taşıt yolunda iyileştirme çalışması yapıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Üst yapı düzenlemelere hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için Tuna Mahallesi Hz. Ebu Derda Türbesi ve Halatçı Yaması Mezarlığı Mevkii'nde taşıt yolunda iyileştirme çalışmasına başladı. Çalışmalarımız mahallelerimizin düzenlenmesine ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da olacak" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:07 Kaynak: İHA

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