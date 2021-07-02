Taşıyıcı anne aracılığıyla bebeğini kucağına aldı

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li aktör Johnny Depp'ten 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan Amber Heard, anne olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından kızı olduğu haberini duyurdu. Bebeğiyle birlikte çekildiği fotoğrafını yayınlayan Amber Heard, duygularını dile getirdi.

"ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM"

"Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum. Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz."

"O, HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI"

"Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."

35 yaşındaki ABD'li oyuncunun, kızına verdiği Paige adının, ölen annesinin adı olduğu öğrenildi.

Page Six'in haberine göre; Amber Heard'a sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, kızı bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

MUTLULUK SARHOŞU

Ünlü oyuncuya yakın bir kaynak, "Amber de mutluluk sarhoşu. Her zaman anne olmak istediğini biliyordu ve bu onun en büyük dileğinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Amber, Oonagh'ın hayatına girmesine yardım eden harika kadına minnettar. Amber için en önemli şey, Oonagh'ın doğum anına şahit olabilmesi" ifadelerini kullandı.

Aynı kişi, "Doğurganlıkları hakkında konuşamayacaklarını hisseden, endişeli ve mahcup olan o kadar çok kadın var ki. Amber onların desteklendiklerini hissetmelerini ve doğurganlık sorunları olsa bile bebek sahibi olmanın birçok yolu olduğunu anlamalarını istiyor" dedi.