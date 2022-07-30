Çin ve Afgan Dışişleri Bakanları İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü

TAŞKENT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Taşkent'te iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için Afgan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü. Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının bir oturum arasında yaptıkları toplantıda, kendisi ve Muttaki'nin bu yılın başından beri dört kez biraraya geldiklerini belirten Wang, bunun iki ülkenin halkları arasındaki geleneksel dostluğun göstergesi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Afganistan'ı vuran şiddetli depremi hatırlatan Wang, Çin'in Afganistan'ın acısını yakından hissettiğini vurguladı ve acilen ihtiyaç duyulan malzemeleri ülkeye kara, deniz ve hava yoluyla mümkün olan en kısa sürede göndererek, Çin-Afganistan dostluğunda yeni bir sayfa yazılmasını sağladığını belirtti.

Wang, iki ülke arasında oluşturulan insani yardım ve ekonomik yeniden yapılanma konulu her iki çalışma grubunun toplantılarının sorunsuz şekilde ilerlediğini ve ikili işbirliği konusunda yeni bir fikir birliğine varıldığını kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin; Afgan geçici hükümetinin çetin kış koşulları, deprem, sel ve yaptırımlar gibi dört zorluğun üstesinden gelme çabasını, yeniden yapılanma, ekonominin toparlanması ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için aralıksız çaba sarf etmesini ve ülkede uzun vadeli bir barış ve istikrar hedefi doğrultusunda sağlam ilerleme kaydetmesini takdir ettiğini söyledi. Wang, ülkesinin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Afganistan'ın ulusal kalkınma stratejileriyle birleştirmek için itici güç olmaya, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nun Afganistan'a genişletilmesini desteklemeye ve Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in, Afganistan'dan Çin'e giden gümrük hatlarının yüzde 98'inde sıfır gümrük vergisi uygulayacağını, Afganistan'dan daha yüksek kaliteli ve ülkeye özel ürünler ithal etme arzusunda olduğunu bildirdi. Wang, Çin'in Afganistan'ın uyuşturucu kontrolü konusundaki kararlı tutumunu takdir ettiğini ve ülkenin alternatif ekimler geliştirmesine yardım etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Wang, Çin'in, ABD ve Batılı müttefiklerini Afganistan'a karşı makul olmayan yaptırımları kaldırmaya ve Afganistan'ın ekonomisinin yeniden inşası için temel sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmeye çağırmaya devam edeceğini vurguladı. Wang, ülkesinin, Afganistan yönetiminin kapsayıcı ve ihtiyatlı olmasını, iç istikrarı korumasını, etnik uyumu gerçekleştirmesini, Doğu Türkistan İslami Hareketi de dahil olmak üzere tüm terörist güçleri kararlılıkla çökertmesini, uluslararası toplumun endişelerine aktif olarak yanıt vermesini ve daha fazla uzlaşma ve tanınma arayışında olmasını umduğunu söyledi.

Muttaki, zamanında yaptığı acil yardım için Çin'e teşekkür etti ve ülkesinin hızla ihtiyaç duyulan yardımların gönderilmesinden ve gösterilen dostluktan derinden etkilendiğini belirtti. Muttaki, Afgan tarafının tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğini ve Afgan topraklarının Çin karşıtı faaliyetler için kullanılmasına asla izin vermeyeceğini belirtti. Muttaki, Afgan hükümetinin uyuşturucuyla ilgili faaliyetleri engellemeye kararlı olduğunu, Çin'in alternatif ekim önerisine büyük önem verdiğini ve tarım sektörünün sağlam biçimde gelişimini başararak Afgan halkına fayda sağlamak için Çin'in kalkınma deneyiminden ve ileri tarım teknolojisinden yararlanmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Muttaki, Çin'in Afganistan'a uluslararası tanınma arayışında, altyapı inşasını iyileştirme çabalarında ve diğer pek çok konuda daha fazla destek vereceğini umduğunu vurguladı. Wang, Afganistan'ın Çin'in Tunxi bölgesinde düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Arası Afgan Meselesi Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na aktif katılımından övgüyle söz etti ve Çin'in bu mekanizmayı iyi kullanmak, Afganistan'ın yeniden inşası ve kalkınmasında yapıcı bir rol oynamaya devam etmek için çeşitli taraflarla çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Wang, Çin'in 1 Ağustos'tan itibaren Afgan vatandaşlarına vize vermeye yeniden başlayacağını da açıkladı.