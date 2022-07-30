Çin, Kazakistan ile İşbirliğini Kuşak ve Yol İnşası Üzerinden İlerletecek - Son Dakika
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Çin, Kazakistan ile İşbirliğini Kuşak ve Yol İnşası Üzerinden İlerletecek

30.07.2022 11:51
Çin, Kazakistan ile İşbirliğini Kuşak ve Yol İnşası Üzerinden İlerletecek

TAŞKENT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Çin'in, Çin-Kazakistan işbirliğini daha da ilerletmek ve güçlendirmek istediğini, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli bir şekilde inşa edilmesinin burada ana görev olarak öne çıktığını söyledi.

TAŞKENT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Çin'in, Çin- Kazakistan işbirliğini daha da ilerletmek ve güçlendirmek istediğini, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli bir şekilde inşa edilmesinin burada ana görev olarak öne çıktığını söyledi. Wang bu sözleri, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde biraraya geldiği Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile yaptığı görüşmede söyledi. Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yıl Şubat ayında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Çin-Kazakistan ilişkilerinde 30 yıllık yeni bir altın dönem yaratmak için birlikte çalışmayı kabul ederek ikili ilişkilerin uzun vadede gelişimi için izlenecek güzergahı çizdiklerini hatırlattı.

Wang, tarafların, iki cumhurbaşkanı tarafından varılan önemli mutabakatı somut sonuçlara erdirmeleri ve Çin-Kazakistan daimi kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli zenginleştirerek ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi. Wang, Çin'in, iki hükümet arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği planlarının yanı sıra iki taraf arasında yapılacak yeni bir yatırım koruma anlaşması ve verimlilik ve yatırım işbirliği planı üzerindeki müzakereleri de hızlandırmaya ve Kazakistan'da geçim kaynaklarını artıracak daha fazla projenin uygulamaya konmasına öncelik vermeye hazır olduğunu belirtti. Kazakistan ile Çin arasında kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesinden övgüyle bahseden Tileuberdi de iki cumhurbaşkanının bu yılın Şubat ayında gerçekleştirdikleri önemli toplantının olumlu, uygulamaya dönük ve yararlı olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın, iki cumhurbaşkanı tarafından varılan önemli mutabakatın içtenlikle uygulamak ve ikili ilişkilerin yeni bir altın 30 yılını başlatmak için çalışmaya hazır olduğunu belirten Tileuberdi, Kazakistan'ın Çin vatandaşlarının Kazakistan'a 14 günlük vizesiz giriş uygulaması başlattığını ve halklar arası alışverişi daha da kolaylaştırmak ve ulus-altı alışveriş ve işbirliğini derinleştirmek için çok istekli olduğunu söyledi. Tileuberdi, Kazakistan'ın Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) ev sahipliği yapması için verdiği destekten ötürü Çin'e teşekkür etti. Wang Çin'in, Kazakistan'ın CICA başkanlığını üstlenmesi, CICA işbirliği düzeyinin yükseltilmesi ve bölgesel güvenlik ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunulmasını desteklediğini söyledi.

İki taraf, SCO çerçevesindeki işbirliğinin güçlendirilmesi ile SCO başkanlığı görevini yerine getirmede ve SCO Semerkant Zirvesi'ne ev sahipliği yapmada Özbekistan'a destek verilmesi konularında anlaştı. İki taraf, Avrasya'da üretim ve tedarik zincirinin istikrarının ve Çin-Avrupa yük trenlerinin sorunsuz işleyişinin sağlanması ve küresel gıda ve enerji güvenliğine yönelik güçlüklerin etkin bir şekilde aşılmasında yapıcı bir rol oynanması için müşterek çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasındaki toplantı mekanizmasının oynadığı rol ve beklentilerden övgüyle bahseden iki taraf da Çin + Orta Asya sanal zirvesinde devlet liderleri arasında varılan uzlaşmayı hayata geçireceklerini ve bunu yaparken ulaşım, ekonomi ve ticaret, yatırım ve endüstriyel tarım, enerji, gümrük ve halklar arası alışveriş gibi öncelik alanlarına odaklanacaklarını ve böylelikle karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini yeni düzeylere taşıyacaklarını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kazakistan ile İşbirliğini Kuşak ve Yol İnşası Üzerinden İlerletecek - Son Dakika

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