Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek - Son Dakika
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Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek

06.09.2022 16:40
Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek

TAŞKENT, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Orta Asya'nın en büyük rüzgar santrali projesi Zarafşan Rüzgar Santrali'ni finanse etmeye karar verdi.

TAŞKENT, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Orta Asya'nın en büyük rüzgar santrali projesi Zarafşan Rüzgar Santrali'ni finanse etmeye karar verdi. ADB Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Abu Dabi merkezli enerji şirketi Masdar ile "Özbekistan'ın ilk ve Orta Asya'nın şimdiye kadar geliştirilen en büyük rüzgar enerjisi santralini finanse etmek amacıyla 52 milyon ABD doları tutarında bir kredi anlaşması imzaladığını" bildirdi. ADB bunun, Özbekistan'ın "hızla artan enerji talebini karşılamasına, yetersiz hizmet verilen kentsel ve kırsal alanlara güvenilir güç kaynakları sağlamasına, iklim eylemi hedeflerine ulaşmasına ve iklim değişikliği etkilerine karşı direncini artırmasına" yardımcı olacağını kaydetti.

EBRD de yaptığı ayrı bir açıklamada, rüzgar santralinin "geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi" için Masdar'a "74 milyon dolarlık bir finansman paketi düzenlediğini" belirtti. 2020'nin sonlarında Özbek hükümeti, Özbekistan'ın orta kesiminde bulunan Nevai bölgesinde kurulacak ve 2024'te ticari faaliyete başlaması beklenen Zarafşan Rüzgar Santrali'nin inşası için Masdar ile bir yatırım anlaşmasını onaylamıştı. Masdar, internet sitesinde 500 megavat kapasiteli projenin 500.000 eve yetecek kadar elektrik sağlayacağını ve karbondioksit emisyonunda yılda 1,1 milyon ton düşüş olacağını duyurdu. Özbekistan, 2030 yılına kadar 12 gigavat güneş ve rüzgar kapasitesine ulaşmayı planlıyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adb ve Ebrd, Orta Asya'nın En Büyük Rüzgar Santrali Projesini Finanse Edecek - Son Dakika
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