Son Dakika Haberleri: Taşkent 6. Feslikan Yayla Şenliği
Son Dakika Güncel Haber

Taşkent 6. Feslikan Yayla Şenliği

1 saat önce

Taşkent'te 6. Feslikan Yayla Şenliği düzenlendi.

Taşkent 6. Feslikan Yayla Şenliği, System.String[]
Taşkent'te 6. Feslikan Yayla Şenliği düzenlendi.

Şenliğin açılışında konuşan Avşar Mahallesi Muhtarı İlyas Bingül, şenliğin düzenlenmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğin vatandaşlardan toplanan yardımlarla yapıldığını belirten Bingül, "Kısıtlı imkanlara rağmen güzel bir etkinlik yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel eser siz değerli hemşehrilerime ait. Bizlere yardımlarını esirgemeyen Alanya Belediyesi'ne, Avşar Yardımlaşma Derneğimizin temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Şenlik, konser ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.
Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi
Meteoroloji: Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor 6 katlı binada doğal gaz patlaması: Duvarlar yıkıldı, 1 kişi yaralandı Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 09:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşkent 6. Feslikan Yayla Şenliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]