Taşkent Belediye Başkanı Arı'nın annesi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı'nın bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hastanede tedavi gören annesi Dursun Arı, vefat etti.

Başkan Arı, acı haberi, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Cennet annelerin ayakları altındadır buyuran peygamberim şefaatçin olsun anneciğim. Kıymetli dostlar, hem varlığı hem duası ile ardımda koca bir dağ olan anneciğim vefat etmiştir. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali kılsın. Rabb'im bizlere sabır versin. Dualarınızda anneciğimi de unutmayın."

Dursun Arı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çetmi Mahallesi Yeni Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.