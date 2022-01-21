Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan medyasıyla en yakın iş birliği kuran büyükelçilik seçildi - Son Dakika

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği " Özbekistan'daki medya organlarıyla en yakın işbirliği kuran büyükelçilik" ödülüne layık görüldü.

Özbekistan'da faaliyet gösteren medya organları ve gazeteciler arasında yapılan oylama ile 2021'in en iyileri belirlendi.

Taşkent'te düzenlenen törenle, ülkede yılın adamı, yılın en iyi devlet ve kamu kurumu ile yabancı temsilcilikleri seçilenlere ödülleri takdim edildi.

İtalya'nın Roma kulübünde top koşturan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov ülkede yılın adamı seçilirken, Rasul Kuşerbayev yılın en iyi milletvekili, Adalet Bakanlığı da yılın en iyi devlet kurumu oldu.

"Özbekistan'daki medya organlarıyla en yakın iş birliği kuran büyükelçilik" ödülüne Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği layık görülürken, ödülü Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu aldı.

Turşucu, burada yaptığı konuşmasında, Özbekistan'da böyle bir ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ödülün aynı zamanda sorumluluklarını bir kat daha artırdığını vurguladı.

Kardeş Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da karşılıklı olarak geliştiğini kaydeden Turşucu, bu iş birliğinin bundan sonra da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.