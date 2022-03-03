Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması

03.03.2022 16:46
Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, 30. yıl dönümünde Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin geldiği seviyeden memnun olduklarını belirterek, "Önemli olan Türk ve Özbek halklarının yüzyıllar boyunca bu ilişkileri koruması ve günden güne geliştirmesidir.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, 30. yıl dönümünde Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin geldiği seviyeden memnun olduklarını belirterek, "Önemli olan Türk ve Özbek halklarının yüzyıllar boyunca bu ilişkileri koruması ve günden güne geliştirmesidir." dedi.

Büyükelçi Bekar, yarın kutlanacak Özbekistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 4 Mart 1992'de tesis edildiğini ve yarın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılının kutlanacağını kaydeden Bekar, "Türkiye, 1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ı tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke." dedi.

Bekar, iki ülke halklarının aynı dili, dini, tarihi ve kültürü paylaşan bir ağacın iki dalları olduğunu vurguladı.

Özbekistan'ın bugün bulunduğu toprakların Türklerin ata yurdu olduğunu anlatan Bekar, bunun kendileri için önemli ve ikili ilişkilerin çerçevesini çizen bir unsur olduğunu dile getirdi.

Bekar, Özbekistan'ın kardeş bir ülke olduğunu ve iki halkın ortak tarihinin yüzyıllara uzandığını, Özbekistan'ın geçmişte ve günümüzde bu coğrafyada kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu belirtti.

Özbekistan'ın hem coğrafi hem de nüfus olarak Orta Asya'nın kalbini oluşturan, zengin yer üstü ve yer altı kaynaklarına sahip bir ülke olduğunu ifade eden Bekar, 1991'de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğini aktardı.

Bekar, özellikle son 5 yılda ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişmeye devam ettiğini anlattı.

İki ülke liderlerinin iradesiyle Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 2017 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını hatırlatan Bekar, 2018'de Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulduğunu, 2020'de ilk toplantısı yapılan bu konseyin ikinci toplantısının yakın dönemde Taşkent'te yapılacağını ve bu vesile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Bekar, "Biz, günümüzde iki ülke arasındaki ilişkileri kardeşlik hukukuna dayalı stratejik ortaklık olarak tanımlıyoruz. (Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket) Mirziyoyev'in başlatmış olduğu 'Yeni Özbekistan' ve 'Üçüncü Büyük Uyanış' konseptlerini destekliyoruz ve bunların başarıya ulaşması için de Özbekistan ile yakın çalışma ilişkisi içinde bulunuyoruz." dedi.

Son 2 ayda çok sayıda Türk heyetinin Özbekistan'a, Özbek heyetlerinin de Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bekar, önümüzdeki günlerde bu ziyaretlerin daha da artacağını ifade etti.

2021'de ikili ticaret hacmi ilk defa 3,6 milyar doları aştı

Bekar, 2021'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılına kıyasla yüzde 70 artışla ilk defa 3,6 milyar doları aştığını vurgulayarak, geçen sene Türkiye'nin Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke olduğunu aktardı.

Kovid-19 salgınına rağmen geçen sene 300 bin Özbek vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getiren Bekar, günümüzde Özbekistan ile Türkiye arasında haftada 40, günde ise 4 tarifeli uçak seferinin yapıldığını bildirdi.

Bekar, ihtiyacı karşılayamadığından dolayı bu uçak seferleri sayısının daha da arttırılacağını ve yeni dönemde İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Antalya gibi yeni güzergahlardan da uçuşların yapılacağını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda giderek geliştiğine değinen Bekar, "Bugün, 30. yıl dönümünü kutladığımız Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin geldiği seviyeden memnunuz. Önemli olan Türk ve Özbek halklarının yüzyıllar boyunca bu ilişkileri koruması ve günden güne geliştirmesidir." dedi.

Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması
Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması
Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması
Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin 30. yılını değerlendirdi Açıklaması

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Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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