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Taşkent Büyükelçisi Er'den Fergana Vadisi'ne çalışma ziyareti

1 saat önce

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan'ın doğusundaki Fergana, Andican ve Namangan vilayetlerine yaptığı çalışma ziyaretinde yetkililerle iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel düzeyde de geliştirilmesi konularını görüştü.

Taşkent Büyükelçisi Er'den Fergana Vadisi'ne çalışma ziyareti, System.String[]

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan'ın doğusundaki Fergana, Andican ve Namangan vilayetlerine yaptığı çalışma ziyaretinde yetkililerle iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel düzeyde de geliştirilmesi konularını görüştü.

Büyükelçi Er, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar'ın da aralarında bulunduğu heyetle bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Namangan Vilayet Valisi Hayrulla Bozorov, Andican Vilayet Valisi Şöhret Abdurahmanov ve Fergana Vilayet Vali Yardımcısı Muhsinhoca Abdurahmanov ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, iki ülke liderleri arasındaki yakın ilişkilerin Özbekistan-Türkiye ilişkilerine tüm alanlarda en üst düzeye çıkarılmasında önemli olduğu vurgulanarak, taraflar arasındaki ilişkilerin bölgesel düzeyde de geliştirilmesinin önemine değinildi.

Temaslarda, iki ülke liderleri tarafından belirlenen Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmak için yapılacak projeler değerlendirildi.

Namangan, Andican ve Fergana Devlet Üniversitelerini ziyaret ederek, rektörlerle bir araya gelen Büyükelçi Er, bu görüşmelerde, Türkiye ve Özbekistan arasında eğitim alanında üniversiteler düzeyinde iş birliği, karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularını ele aldı.

Türk sermayeli işletmelerde de incelemelerde bulunan Er, Türk iş insanlarıyla ülkede yapılabilecek çalışmalara ilişkin fikir alış verişinde bulundu.


Büyükelçi Er ve beraberindeki heyet ayrıca Fergana Vadisi'ndeki Özbek ailelerin evlerine de konuk oldu.

Er, bölge ziyaretinin son gününde Hokand şehrinde düzenlenen Birinci Uluslararası El Sanatları Festivali'nin açılış törenine katıldı.

Özbekistan, Türkiye, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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