Son Dakika Haberleri: Taşkent Büyükelçisi Er iftarda Özbek gazetecilerle bir araya geldi
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Taşkent Büyükelçisi Er iftarda Özbek gazetecilerle bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, iftarda Özbek gazetecilerle bir araya geldi.

Taşkent Büyükelçisi Er iftarda Özbek gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, iftarda Özbek gazetecilerle bir araya geldi.
Taşkent Büyükelçiliği Basın Müşaviri Davut Gazi Benli tarafından tertip edilen iftar programına ülkedeki çeşitli basın kuruluşlarında çalışan çok sayıda Özbek gazeteci katıldı.
Büyükelçi Er, Özbek gazetecilerle sohbet ederek, ülkedeki basın kuruluşlarının faaliyeti hakkında bilgi aldı. Er, ayrıca Özbek gazetecilerin ramazanını kutladı. Basın Müşaviri Benli de iftara katılmalarından dolayı Özbek gazetecilere teşekkür etti.
Özbek Gazeteci Hatam Mamadaliyev, Er ve Benli'ye Özbek desenli seramik tabak hediye etti. Özbek gazeteciler, daha sonra Büyükelçi Er ve Basın Müşaviri Benli ile fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Taşkent, Güncel
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