Taşkent Büyükelçisi Şen'e Veda Programı

Özbekistan
'da yaşayan Türk vatandaşları, Taşkent
Büyükelçisi Ahmet Başar
Şen'e veda programı düzenledi.
Taşkent Türk Okulu Aile Birliği tarafından düzenlenen veda etkinliğine öğrenci velileri, ülkedeki Türk iş adamları, Türk kurumlarının temsilcileri ile büyükelçilik mensupları katıldı.
Şen, burada yaptığı konuşmada, Taşkent'te göreve başladığında "inişli-çıkışlı dönemlerin" yaşandığı Özbekistan- Türkiye
ilişkilerinin iyileşmesi ve yakınlaşması yolunda yeni bir fırsatın doğduğunu belirterek Özbekistan'da iki ülke cumhurbaşkanlarının yakın dostluk ilişkilerinden kaynaklanan, iki yıla sığmayacak işlerin yapıldığını, çok sayıda üst düzey ziyaretin gerçekleştiğini söyledi.
Şen, "Türkiye ve Özbekistan, iki halkın kardeşliğine, iki cumhurbaşkanının birbirine duyduğu muhabbete yakışır şekilde ilişkilerini en iyi seviyeye çıkartmıştır; bundan sonra da hiçbir şekilde geriye dönmeyecek bu ilişkileri devam ettirmeye hazır." dedi.
Okul Aile Birliği Başkanı Bedir Özdemir, Şen'in döneminde ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının uzun zamandır bekledikleri Türk lisesine kavuştuklarını anımsatarak Büyükelçi Şen'in Türk Okuluna ayrı bir önem verdiğini ve okulun yeni binasına kavuşmasına büyük katkısının olduğunu belirtti. Özdemir, bundan dolayı Şen'e teşekkür ederek bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi.
Şen'in Özbekistan'daki faaliyetlerini anlatan kısa film gösteriminin ardından katılımcılara Özbek pilavı ve Türk tatlıları ikram edildi.
Taşkent Türk Okulunda Türkçe eğitimi alan Özbek şair Muhammed İsmail
de "Özbeğim" kitabını takdim ettiği Şen'e, "Siz, nerede olursanız olunuz, artık Özbek evladısınız. Sizi çok sevdik." ifadesini kullandı.
Daha sonra Şen, kendisiyle vedalaşmaya gelen Türk vatandaşlarıyla fotoğraf çektirdi.
Özbekistan'a Aralık
2016'da gelen Büyükelçi Şen'in görevi bu ay sona erecek.