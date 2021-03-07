Taşkent Grand Slam sona erdi

Özbekistan'da tamamlanan Taşkent Grand Slam'da, son gününde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, ilk turda Estonyalı Otto İmala'yı (3 shido), ikinci turda Macar Miklos Cırjenics'yi ipponla yenerek bir üst tura çıktı. Şişmanlar, Özbek Aklmurodbek Khudoyberdiev ile yaptığı mücadelede yenildi. +100 kiloda Cemal Erdoğan, ilk turu maç yapmadan geçip ikinci turda G.Koreli Minjong Kim'e yenildi. - İSTANBUL