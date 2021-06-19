Taşkent İlçemize Sunulacak Hizmetler Değerlendirildi - Son Dakika

Vali Sayın Vahdettin Özkan; AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun ve Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı ile İlçe değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda; İlçemizde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları değerlendirilerek istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Vali Özkan Belediye ziyaretinin ardından Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ve Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İlçe genel asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi alan Vali Özkan, kamu düzeninin sağlanması ve kişilerin can ve mal güvenliğini tesisinde önemli rol üstlenen kolluk görevlilerine kolaylıklar diledi.

Vali Özkan; Yeşil örtüsü, engebeli arazileriyle Torosların üzerinde yer alan ve kıble yönünde olması nedeniyle "Kıble Kayası" adını taşıyan kaya üzerinde incelemelerde bulundu. Çam ormanlarıyla çevrili ilçenin sembolü haline gelen bin 755 metre yüksekliğindeki Kıble Kayası'nın yapısı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Taşkent İlçemizde son olarak esnaflarımızı ziyaret eden Vali Özkan, esnaflarla hasbihal edip hayırlı kazançlar diledi.