Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu
1 saat önce
Taşkent Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde Bilal Çiloğlu Türkiye'ye bronz madalya sevinci yaşattı.
Taşkent Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde Bilal Çiloğlu Türkiye'ye bronz madalya sevinci yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:57
ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası Suudi Arabistan Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu: Gerekli adımları atacağız Ultrasondaki esrarengiz görüntü tartışma yarattı Dünyanın ilk vajina müzesi Londra'da açılıyor