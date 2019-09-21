Son Dakika Haberleri: Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu
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Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu

1 saat önce

Taşkent Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde Bilal Çiloğlu Türkiye'ye bronz madalya sevinci yaşattı.

Taşkent Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde Bilal Çiloğlu Türkiye'ye bronz madalya sevinci yaşattı.

Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu

Taşkent, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:57 
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