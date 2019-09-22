Son Dakika Haberleri: Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti
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Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti

1 saat önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Rusya, İsveç ve Gürcistan altın madalya kazandı.

Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti, System.String[]

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Judo Grand Prix'sinin son gününde Rus judokalar başarılı performanslarla judodaki üstünlüklerini kanıtladı.


Erkekler klasmanında günün dikkat çeken ismi İsveçli Marcus Nyman oldu. Nyman çeyrek finalde Olimpiyat Şampiyonu Japon Mashu Baker'ı ve finalde ise Rus Khusen Khalmurzaev'i ippon puanı ile mağlup etti.

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Özbekistan, Taşkent, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:15 
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