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Taşkent Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyacanı

1 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Taşkent Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Taşkent Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyacanı, System.String[]
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Taşkent Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Taşkent Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri mezun etmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Okulun tanıtım filminden etkilendiğini anlatan Bahar, "42'inci yılımızı kutluyoruz. 35 yıldır mensubu olduğum üniversitenin değişik kurumlarında görev yaptım. Bir görevim de sayın rektörümüz uygun görüp sizinle buluşmamızı sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.
Törende daha sonra mezun olan öğrencilere belgeleri verildi. Ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Törene Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Emniyet Amiri Onur Songün, İlçe Müftüsü Nizamettin Bayrakcı, protokol üyeleri, daire amirleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Selçuk Üniversitesi, Taşkent, Güncel
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