Taşkent'te "Afganistan: Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma" uluslararası konferansı düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te " Afganistan: Güvenlik ve Ekonomik Kalkınma" konulu uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov'un ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, İran, İtalya, İspanya, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Norveç, Pakistan, Rusya, ABD, Japonya, Türkiye ve diğer ülkelerin Afganistan özel temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki geçici hükümet heyeti yer aldı. Konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer katıldı.

Konferansın ardından ev sahibi Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca konferansla ilgili sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, konferansa katılanların Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir faktör olarak Afgan ekonomisinin canlandırılması ve güçlendirilmesi gerektiği konusunda ortak anlayış vurgulandı.

Afganistan'ın bölgeler arası ekonomik süreçlere entegrasyonunu ve ulaşım, enerji ile diğer koridorların oluşturulması dahil sosyal açıdan önemli ve altyapı projelerinin uygulanmasını teşvik etmenin önemine işaret edildi.

Bildiride, Afganistan'daki Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin DEAŞ dahil çeşitli terör gruplarıyla bağlarını koparmalarıyla ilgili açıklamasından duyulan memnuniyet aktarılarak, Afganistan Geçici Hükümetince ülkede ulusal uzlaşma sürecinin tamamlanması için temel koşullardan olan kadın haklarının ve Afgan kızlarının okullara erişiminin sağlanması, geniş temsile dayalı bir hükümetin kurulması için temel taleplerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Afganistan Geçici Hükümetinin, ülke topraklarının, diğer ülkelerin güvenliğine karşı kullanmayacaklarına yönelik daha önceki taahhütlerini teyit etmesinin olumlu karşılandığı belirtilerek, Afganistan'da kötüleşen sosyo ekonomik ve insani durumla ilgili derin endişelere, uluslararası toplumun Afgan halkına insani, ekonomik yardım sağlamasına, ülke ekonomisini iyileştirmeyi amaçlayan çabaların artırılmasına vurgu yapıldı.

Afganistan'ın yurt dışındaki dondurulan mali varlıklarının serbest bırakılmasına da değinilen bildiride, söz konusu kaynağın ülke hükümetince 35 milyon Afgan halkının sosyo ekonomik, insani, sağlık ve eğitim alanlarındaki sorunları ele almak, halkın ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak ve önemli yatırım projelerini hayata geçirmek için yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ülkenin çatışma sonrası yeniden inşasını, dünyayla bütünleşmesini teşvik etmek için uluslararası çabaların ve ortak çalışmaların yakın koordinasyonunun sürdürülmesi için hazır olunduğu aktarıldı.

Afganistan'ın kalkınması, sosyo ekonomik durumunun iyileştirilmesi, komşu ülkelerle dostane ilişkilerin kurulması ve uluslararası toplumla karşılıklı yarara dayalı iş birliği için Afgan hükümetinin adımlarını teşvik etme ve desteklemeye ilişkin Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in çabalarının da desteklendiği vurgulandı.