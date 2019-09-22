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Taşkent'te asfalt çalışmaları

33 dakika önce

Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, ilçede devam eden Taşkent-Bolay-Ermenek yolunun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

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Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, ilçede devam eden Taşkent-Bolay- Ermenek yolunun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Arı, Taşkent-Bolay-Ermenek yolunda devam eden yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Arı, ilçe merkezi ve mahallelerinde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Şehri güzelleştirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Memleketimizin taşı toprağı kıymetlidir. Biz bunun farkında olduğumuz için gece gündüz çalışıyoruz. Yolun medeniyet olduğu düsturu ile belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarımızla koordinasyon ve iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı Bolay mahallemizde hayati önem taşıyan Bolay-Ermenek yolunda bakım, onarım ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Tamamlanan kısımlarda da asfaltlama çalışmalarına başlandı. Yolun tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu seyahat imkanına kavuşacak. Şimdiden ilçemize, mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Osman Arı, Taşkent, Ermenek, Bolay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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