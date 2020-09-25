Taşkent'te fidan dikim etkinliği - Son Dakika

Konya'nın Taşkent ilçesinde, okulların açılması ve İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Taşkent Muzaffer Özlen İlköğretim okulu bahçesinde düzenlenen fidan dikimi töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baki Çetin, pandemi süreci dolayısıyla hassas ve koordineli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin ülkeye, dikilen fidanların da doğaya nefes olmasını dilediğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Okulumuz ve müdürlüğümüzün ortak çalışması sonucu okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, 50 fidanı toprakla buluşturdu. Öğrencilerimizin bu etkinliği hayatı boyunca unutamayacakları bir anıya dönüştürmüş olduğunu ümit ediyorum. Öğretmenlerimizin yardımıyla yeni nesillerin bir fidan yetiştirmesini sağlamak gelecek için umut vericidir."