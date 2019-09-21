Taşkent'te Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

Taşkent Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sene başı sergisi açıldı.
Taşkent KOP Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergide, giyim kursu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı kıyafet ve mefruşatlardan oluşan ürünler sergilendi.
Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerlerden bilgi aldı.
Açılışa Taşkent Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, Garnizon Komutanı Hüseyin Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Onur Songün, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Karabağ, daire amirleri ve davetliler katıldı.