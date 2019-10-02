Türk Konseyi tarafından Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 5 Ekim'de Taşkent'te Türk İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.



Geçtiğimiz yıl Çolpon-Ata'da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından düzenlenmesi teklif edilen Türk İş ve Yatırım Forumu, 5 Ekim'de Taşkent'te gerçekleşecek. Forum, Türk dünyası iş adamları arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek, Özbekistan ile Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve turizm alanındaki mevcut ve muhtemel işbirliği olanaklarını araştırmak ve yeni imkanları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Forumun resmi oturumlarına ek olarak katılımcı şirketler aralarında (B2B) birebir iş görüşmeleri yapma imkanına da sahip olacak.



Foruma üye ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanları, üst düzey hükümet yetkilileri, bölgeden girişimciler ve iş adamları katılacak. Bugün itibarıyla foruma, Türk Konseyi üye ülkelerinden yaklaşık 300'den fazla iş adamı kayıt yaptırdı. Forum vesilesiyle Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantısı da düzenlenecek. - ANKARA