AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Taşkent'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Taşkent'te incelemelerde bulundu

01.11.2020 13:28
AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Taşkent'te incelemelerde bulundu, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, beraberindeki heyetle Taşkent ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Selman Özboyacı, beraberindeki heyetle Taşkent ilçesinde incelemelerde bulundu.

Özboyacı, Karayolları Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, DSİ Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Konya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü Bekir Ceylan, AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Demirgül ve İlçe Belediye Başkanı Osman Arı ile Afşar Barajı ve çevresinde bulunan yolları yerinde inceledi.

Afşar Barajının 127 metre yüksekliğinde, 364 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Özboyacı, şunları kaydetti:

"Burada depolanacak sular, inşaatı devam eden Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajına aktarılacak. Tüm bunların ardından da şehrimize ve ülkemize can suyu olarak Mavi Tünel ile Konyamıza ulaşacak. Bu süreçler zarfında inşaatı tamamlanan tesislerde tarım arazilerine su da verilmeye başladı. Buradaki temel amacımız kaynaklarımızı doğru kullanmak ve yeraltı suyu kullanımı azaltmak. İnşallah tüm tesislerin tamamlanmasıyla da sulamaya verilen suyun artırılması, enerji üretilmesi ve yeraltı kaynaklarımızı daha da fazla desteklemeyi hedefliyoruz."

Özboyacı, Afşar Barajının su tutmasıyla Taşkent'te bazı yolların su altında kalacağını ifade ederek, ana proje içerisinde yer alan yolun yapılmasıyla bölgede ulaşım sorunu olmayacağını söyledi.

Afşar Barajına su tutulma durumunun 2021 yılının ortalarına ertelendiğini belirten Özboyacı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın istek ve önerileri doğrultusunda şehrimize yapılan veya yapılacak olan tüm projeleri takip ediyoruz. Hemşehrilerimiz ile istişare ederek en güzelini hizmete sunma gayreti içerisindeyiz. Bugün burada Taşkentimiz için önemli olan bir proje kapsamında detaylı şekilde inceleme yaptık. Cumhurbaşkanımızın şehrimize olan ilgisi herkes tarafından biliniyor. Bizler de ilgili bakanlarımız ve kurum ve kuruluşlarımızla halkımız için tüm yatırımları inceliyoruz, takip ediyoruz."

AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Taşkent'te incelemelerde bulundu
AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Taşkent'te incelemelerde bulundu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, Taşkent'te incelemelerde bulundu - Son Dakika


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