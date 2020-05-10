Taşkent'te yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtıldı - Son Dakika

Konya'nın Taşkent ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli fasulye tohumu dağıtıldı.

Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baki Çetin, yaptığı açıklamada, çiftçiler açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Devletimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması ve üretime devam edebilmesi için çeşitli faaliyetler yürütmekte ve destek çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda Taşkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yaklaşık 5 ton fasülye tohumunu 85 çiftçimize yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtımını gerçekleştirdik. Bu tohumlar çiftçilerimiz vasıtasıyla toprakla buluşacak ve üretim zincirinde yerini alacaktır."