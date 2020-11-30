Taşkesen köyüne 500 fidan dikildi - Son Dakika

Fidanlardan görüntü

Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan yardımcısı İsmail Çolak'ın konuşması

Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyyüp Daşcan'n Taşkesen köyüne 500 fidan dikildi

Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde köy kırsalına 500 fidan dikildi.

Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başlattığı 500 fidan kampanyası kapsamında Kortik mevkisine 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Çolak, ağaçlandırmanın önemine işaret ederek, "Derneğimizin önüne koyduğu hedeflerinden birisi de yeşillendirme projesiydi. Bunun için sonbaharda 500 fidan diktik." dedi.