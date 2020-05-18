Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasının 101'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Taşkesenligil, "19 Mayıs, Türkiye'nin Milli Mücadelesinin başlangıç noktasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşudur" dedi.



Korona virüsle mücadele kapsamında 19 Mayıs'ı online bilgi yarışmaları, İstiklal Marşı ve Havai Fişek Gösterileri ile kutlayacaklarını ifade eden Taşkesenligil, "19 Mayıs, Türkiye'nin Milli Mücadelesinin başlangıç noktasıdır. Tarih boyunca bir çok kahramanlığa imza atan ve zaferler kazanan ecdadımız, üç kıtada at koşturmuştur. Kahraman ecdadın torunları olarak bugün bilgi ve teknoloji çağında yetiştireceğimiz bilgili, donanımlı milli ve manevi değerlerine bağlı, inançlı gençliğimizle soğuk savaşların yaşandığı günümüz dünyasında güçlü bir Türkiye için bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak Kurtuluş Meşalesini ateşlediğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş günün 19 Mayıs olduğunu belirten Taşkesenligil, "Kahraman ecdadımızın torunları olarak gelişen ve her geçen gün büyüyen ülkemize sporda ve gençlik projelerinde katkı sunarak, en önde gelen illerden biri olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda çalışarak, gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.



Bilgili, becerikli, inançlı ve vatanı ile milletine bağlı bir gençlik yetiştirmek içinde kollarını sıvadıklarını belirten Taşkesenligil, şunları kaydetti:



"Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 101 yıl önce Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs 1919'un önemini bilerek hareket ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Gençlik Haftasını ve Gençlik Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurcusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM