Taşkesenligil, Akal'a başarı diledi - Son Dakika

Mısır'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Emir Akal, kamp yolculuğu öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Taşkesenligil, genç sporcuya başarı dileklerini ileterek, "Senden madalya bekliyoruz" dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nün Milli eskrimcisi Emir Akal, Dünya Şampiyonası'nda kılıç sallayacak. Aynı zamanda Bilge Koleji Öğrencisi olan Emir Akal, Mısır'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmadan önce Erzurum ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Antrenör Nevzat Dumanoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, milli sporcuyu tebrik eden Fuat Taşkesenligil, başarılı eskrimciden dünya derecesi beklediklerini söyledi. Emir Akal'ın Türkiye şampiyonluğunun yanında başarılı ve ahlaklı kişiliği ile de diğer gençlere örnek olacak bir sporcu olduğunun altını çizen Taşkesenligil, "Emir Akal'dan dünya derecesi bekliyoruz. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Antrenör Nevzat Dumanoğlu nezaretinde Yakutiye Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Emir Akal, 21 Mart 1 Nisan Tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Milli takım kampına katılacak. Milli sporcu 3- Nisan'da ise Mısır'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele ederek madalya arayacak. Antrenör Nevzat Dumanoğlu, sporcusunun Türkiye şampiyonasında olduğu gibi Dünya Şampiyonası'nda da bir tarih yazacağına inandığını söyledi. Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, milli eskrimciye hediye verdi. - ERZURUM