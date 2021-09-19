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Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti - Son Dakika

Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti

19.09.2021 11:29
Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti, System.String[]

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen U20 Yaş altı Milli Takım kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Ay-yıldızlılara moral verdi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen U20 Yaş altı Milli Takım kampını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Ay-yıldızlılara moral verdi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2021-2022 sezonu öncesinde faaliyet programında yer alan U20 Yaş altı Milli Takım kampı Erzurum'da yapılıyor. Baş Antrenör Dmitriy Dudik, yardımcı antrenörler Abdulkerim Çintimar, Alper Solak, Barış Coşkun, Eray Atalı ve Özkan Dereli yönetiminde 40'a yakın sporcu ile 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda kamp yapan Ay-yıldızlılar, günde çift antrenman yaparak sezona ve dünya kupasına bilenirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de kampı ziyaret ederek çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. 7 Erzurumlu sporcunun da yer aldığı kampın Erzurum'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşkesenligil, Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak ve yönetimine teşekkür etti.

Taşkesenligil, "Erzurum buz ve kış sporlarının önemli bir merkezi, buzun başkentinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden dünya kupasında mücadele edecek olan U20 yaş altı buz hokeyi milli takımına başarılar diliyoruz" dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Kamp Müdürü Fatih Arslan da Federasyonun sezon öncesinde milli takım hazırlıklarını 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu an U18 ve U20 yaş aralığındaki erkek milli takım aday kadrosu çalışıyor. Önümüzdeki hafta kadınların kampı başlayacak. Ayrıca federasyonumuz ilerleyen dönemlerde U18 ve U20 Yaş Kamplarını Erzurum'a ayrı ayrı dönemlerde yapmayı planlıyor. Burada yapılan kamplar önümüzde yer alan Dünya Kupası için de hazırlık dönemini kapsıyor" dedi.

U20 yaş Buz Hokeyi Milli Takımında yardımcı Antrenör Abdulkerim Çintimar'ın yanı sırda 7 tane de Erzurumlu buz hokeyci yer alıyor. Kaleci A.Samet Karasungur ile birlikte Haktan Kabay, Fatih Cüya, Burhanettin Bakanoğlu, M. Sefa Yavuzer, M. Hamza Karaman ve Faruk Güngör milli takım kampında ter döküyor. - ERZURUM

Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti
Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti
Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti
Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti
Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti

Milli Takım, Buz Hokeyi, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşkesenligil'den buz hokeycilere moral ziyareti - Son Dakika
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