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Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı - Son Dakika

Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı

11.06.2021 16:46
Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kastamonu'da yapılan Milli Takım Seçmelerinde şampiyon olan Muhammed Enes Kanar'ı kutladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kastamonu'da yapılan Milli Takım Seçmelerinde şampiyon olan Muhammed Enes Kanar'ı kutladı. Palandöken Belediyespor'un Milli boksörü Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Palandöken Belediyesporlu Muhammed Enes Kanar'ı tebrik etti. Geçtiğimiz hafta sonu Kastamonu Ilgaz da bulunan Türkiye Boks Federasyonu Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Seçmelerinde, Palandöken Belediyesporlu Muhammed Enes Kanar, 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Ringte üstün bir başarı sergileyen Antrenörler Gürkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu'nun öğrencisi Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil edecek olan Milli boksör Kanar, Antrenör Erol Cavusoglu ve Boks Milli Takım Baş Antrenör Dünya Gençlik ve Konfederasyonu İl Başkanı Gürkan Sönmez ile birlikte Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Genç boksör başarısını Taşkesenligil ile paylaştı. Şampiyon boksör, hocalarını Gürkan Sönmez ve Erol Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, bugünlere gelmesinde kendilerinin çok önemli rol oynadığını söyledi.

Milli sporcu Kanar, "Palandöken Belediye Başkanımız Muhammed Sunar ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil'e desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Genç boksör başarısını Taşkesenligil, milli boksörü Türkiye Şampiyonluğu için tebrik ederek, Avrupa Şampiyonası öncesinde kendisine başarılar diledi. Taşkesenligil, şampiyon boksöre başarı dileğinde bulundu. - ERZURUM

Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı
Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı

Milli Takım, Şampiyon, Erzurum, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı - Son Dakika


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